Rugby: finale Coppa Italia avrà un arbitro donna

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Sarà Clara Munarini a dirigere la Finale di Coppa Italia 2021/22 in programma sabato allo Stadio Lanfranchi di Parma tra Fiamme Oro e Petrarca Rugby. Lo ha annunciato la Commissione Nazionale Arbitri della Fir rendendo note le designazioni arbitrali per il prossimo week-end.

La 32enne di Parma aggiungerà un altro importante tassello nella propria carriera dirigendo una finale che assegna un trofeo nazionale maschile: già nell'aprile 2021 era stata designata quale direttore di gara di Viadana-Colorno, gara di Top 10, prima arbitra a cimentarsi nel massimo campionato nazionale maschile, Sono invece passati dieci anni dal suo esordio sui campi da rugby, e da allora Clara ha diretto tre finali della Serie A Femminile (2015, 2018, 2019). Nel 2019 ha anche debuttato nel Sei Nazioni femminile, arbitrando Galles-Inghilterra, e quest'anno nel Sei Nazioni maschile U20 (Scozia-Francia).

"La designazione di sabato è senz'altro una grande soddisfazione - il commento di Munarini - e un riconoscimento molto importante e inaspettato, visto che ho esordito in Top 10 solo un anno fa. Sono molto contenta che mi sia stata data fiducia, e spero di aver consolidato un buono standard nel nostro alto livello e in ambito internazionale". (ANSA).