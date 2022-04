Covid: Veneto; + 1847 contagi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 11 APR - Il numero di contagi Covid, come ogni bollettino del lunedì, è in apparente discesa oggi in Veneto, con 1.847 nuovi positivi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 5.341). Un dato che, come avviene sistematicamente per la ridotta attività di laboratorio nel weekend, è probabilmente destinato a risalire con il prossimo report. Si contano anche tre vittime. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 1.556.395, quello dei decessi a 14.267.

Scende il dato dei soggetti attualmente positivi, 78.469 (- 804).

Risalgono invece i numeri degli ospedali; i posti letto occupati da malati Covid in area medica sono 871 (+23), stabili quelli in terapia intensiva, 45. (ANSA).