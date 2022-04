Ucraina: Zaia,preoccupati perchè gente muore, non per export

(ANSA) - VERONA, 10 APR - "Noi siamo preoccupati perché la gente muore, muoiono bambini, muoiono donne, muoiono civili. E quindi questa guerra deve finire". Lo ha detto all'ANSA il presidente del Veneto, Luca Zaia, riguardo alle preoccupazioni per il calo dell'export con la Russia in conseguenza della guerra. "Dei 2 miliardi e 245 milioni di esportazioni - ha spiegato - più del 60% sono rappresentati da Stati Uniti e Gran Bretagna. La Russia è stata sempre un buon partner per il Veneto, non è tra i principali". "Basta con le prove di muscolari e si dia finalmente spazio al linguaggio della diplomazia e si trovi una soluzione per l'armistizio e quindi per la pace" ha concluso Zaia. (ANSA).