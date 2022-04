Vinitaly:Coldiretti porta 'tutti i colori del vino' a Verona

(ANSA) - VERONA, 07 APR - Tutti i colori del vino italiano saranno portati in scena al Vinitaly da Coldiretti, nel salone creato dall'organizzazione agricola i per scoprire la grande diversità cromatica offerta dal vino Made in Italy, frutto della combinazione della più ricca varietà di cultivar a livello mondiale e delle profonde differenze pedoclimatiche del territorio lungo la Penisola.

L'appuntamento è a partire dalle ore 9,30 di domenica 10 aprile nella Casa Coldirett,i di fronte all'ingresso della struttura fieristica (Ingresso Cangrande), con il presidente Ettore Prandini.

Un viaggio nella progressiva gradazione di colori dei grandi bianchi, rosati e rossi nazionali, con caratteristiche e consistenze curate dal lavoro di generazioni di viticoltoriì.

Nel giorno di apertura di Vinitaly a Verona sarà presentato nello stand della Coldiretti anche uno studio che illustrerà la top ten delle denominazioni che hanno avuto il maggior incremento dei consumi in Italia, esposte per l'occasione insieme allo studio Coldiretti sui colori del vino. (ANSA).