Vinitaly: Franciacorta a Verona con 24 cantine

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Alla 547ma edizione di Vinitaly, in programma dal 10 al 13 aprile 2022, dopo due anni di stop, torna anche Franciacorta: saranno 24 le aziende presenti alla manifestazione e porteranno in degustazione, si legge in una nota del consorzio, "le loro migliori etichette, raccontando, in un'area espositiva interamente dedicata, l'impegno e la passione che caratterizza il loro vino".

"Dopo un 2020 complicato e un 2021 da record, con più di 20 milioni di bottiglie vendute, Franciacorta è pronta per ripartire anche con gli eventi in presenza. Non potrà dunque mancare l'appuntamento con Vinitaly, che, con la sua 54° edizione, segna la ripartenza dopo due anni di stop - dice Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta -.

Nonostante le aziende partecipanti saranno un numero inferiore rispetto all'edizione del 2019, soprattutto a causa delle incertezze legate al covid, è prevista una presenza importante di buyer esteri, in particolare da Stati Uniti e Canada. I numerosi operatori attesi potranno lasciarsi sedurre dalla qualità delle nostre produzioni e avere un assaggio non solo del nostro vino, ma della cultura della Franciacorta, una terra ricca di storia, tradizioni ed eccellenze".

Sarà importante in questo senso anche la presenza di diverse tipologie di Franciacorta al Ristorante d'autore (situato al primo piano del Palaexpo): un appuntamento quotidiano con il gusto, che nasce dalla volontà di presentare al grande pubblico, nazionale ed internazionale, proprio le eccellenze italiane, attraverso l'interpretazione di grandi chef.

Tra le varie iniziative: lunedì 11 aprile alle 11 e alle 15 si terrà la presentazione del volume "Franciacorta", un nuovo progetto editoriale con Giunti. Saranno presenti Elio Ghisalberti, autore del volume, e Silvano Brescianini. (ANSA).