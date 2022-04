Covid: Veneto, brusco rialzo contagi, + 9.080 in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 05 APR - Il Veneto registra un brusco rialzo dei contagi Covid nelle ultime 24 ore, + 9.080. Un netto peggioramento rispetto ai report dell'ultima settimana, ma probabile effetto - come avviene ogni martedì - del trascinamento di tamponi che non erano ancora stati processati durante il weekend. Cresce anche il dato delle vittime, 17 in più rispetto a ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il conteggio totale si aggiorna così a 14.210 decessi e 1.520.865; gli attuali positivi sono 80.109 (1.511.785 persone colpite dal virus dall'inizio dell'epidemia. I soggetti attualmente positivi scendono a 81.043 (-934).

Contrastante l'andamento dei dati ospedalieri: crescono i ricoveri dei malati Covid in area medica, che ora sono 845 (+28), si abbassa quello dei pazienti in terapia intensiva, 51 (-8). (ANSA).