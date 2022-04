Ucraina: 170 profughi evacuati da volontari italiani

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Sono ripartiti stamattina da Leopoli i volontari della carovana di pace organizzata dalla Comunità Papa Giovanni XXIII con a bordo 170 profughi evacuati da Dnipro e Zaporižžja, tra cui trenta disabili, persone in carrozzina, bambini autistici. Persone che erano rimaste bloccate nei territori in guerra a causa delle loro fragilità. In Italia saranno accolte nel Lazio, Toscana e Veneto da alcune delle 159 associazioni che hanno partecipato all'azione di pace "Stop the war now".

Un primo gruppo di 100 profughi era partito alla volta dell'Italia ieri sera al termine della marcia della pace che si è svolta dalla stazione dei treni di Leopoli, da cui sono transitate nell'ultimo mese quasi quattro milioni di persone, fino al centro della città ucraina. L'iniziativa, che ha portato in territorio ucraino 221 volontari italiani, è la prima azione di pace umanitaria organizzata dalla società civile in Europa.

(ANSA).