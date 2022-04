Covid: Veneto, +7.333 contagi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 01 APR - Sono stati 7.333 i nuovi contagi Covid individuati con i tamponi nelle ultime 24 ore in Veneto.

Un dato di poco sotto al report di ieri (7.720), e che conferma il nuovo rialzo del virus. Si contano anche 11 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus dall'inizio dell'epidemia è pari a 1.498.035, quello dei decessi a 14.164. Sostanzialmente stabile il dato degli attuali positivi e in isolamento, 81.641 (+ 568). Crescono anche i numeri ospedalieri, con 840 (+15) malati Covid in area medica, mentre scende leggermente quello dei ricoverati in terapia intensiva, 59 (-2).

Sempre bassa l'attività vaccinale. Ieri sono state fatte complessivamente 3.378 somministrazioni, delle quali 103 prime dosi. (ANSA).