Covid: Veneto, 7.720 nuovi casi e 12 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 31 MAR - Sono 7.720 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, dato che conferma l'andamento degli ultimi giorni, e che porta il totale dei contagi a 1.490.702. Si contano altre 12 vittime, con il totale a 14.153.

Salgono oltre quota 80 mila i positivi attuali (81.073), e cresce il dato relativo ai ricoveri ospedalieri, che sono 825 in area medica (+14) e 61 (-1) in terapia intensiva. (ANSA).