Olio: all'Italia 19 su 21 medaglie del concorso Sol d'Oro

(ANSA) - VERONA, 29 MAR - La 20/a edizione del concorso Sol d'Oro di Veronafiere, dedicato all'olio extravergine di oliva, ha visto i produttori italiani conquistare 19 delle 21 medaglie previste nelle sette categorie in gara, equamente distribuite tra le principali regioni produttrici: cinque al Lazio, tre alla Puglia, due a Campania, Sicilia e Umbria, uno ciascuno ad Abruzzo, Basilicata, Toscana, Liguria e Veneto.

Sul podio anche Croazia e Spagna, e per la prima volta la Cina conquista una Gran Menzione. Il "Sol d'Oro Challenge 2022", che premia la miglior performance complessiva, se lo è aggiudicato Americo Quattrociocchi di Terracina (Latina).

All'edizione 2022 hanno partecipato in Fiera a Verona 252 campioni provenienti da Cina, Croazia, Grecia, Italia, Portogallo, Slovenia e Spagna. La cerimonia di premiazione ufficiale si terrà domenica 10 aprile nell'ambito di Sol&Agrifood, il Salone Internazionale dell'Agroalimentare di Qualità, evento in cui tutti gli oli premiati saranno protagonisti di degustazioni guidate. (ANSA).