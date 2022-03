Covid: Veneto, balzo dei contagi, quasi 10 mila in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 29 MAR - Torna a sfiorare la quota dei 10.000 nuovi contagi in sole 24 ore il bollettino sul Covid in Veneto. Sono esattamente 9.640 i casi in più rispetto a ieri, un dato probabilmente 'gonfiato' dagli esiti dei tamponi non processati nella giornata di domenica, che come sempre aveva portato ad un dato ben più basso (1.985) ieri, lunedì. Le vittime sono 16. Il bollettino della Regione aggiorna così a 1.475.108 il numero degli infetti dall'inizio dell'epidemia, e a 14.126 quello dei decessi. Cresce anche la platea delle persone attualmente positive e in isolamento, 76.482 (+ 1.061). Si registra un piccolo balzo nei ricoveri ospedalieri, perché i posti letto in area medica occupati da pazienti Covid salgono a 793 (+ 47), mentre restano quasi invariati, 56 (-1) quelli in terapia intensiva.

Restano molto bassi i dati della campagna vaccinale: ieri sono state appena 2.690 le somministrazioni, delle quali 116 prime dosi. (ANSA).