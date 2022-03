Scontro tra camion,una donna morta e tre feriti a Padova

(ANSA) - PADOVA, 28 MAR - E' di una donna morta e tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto stamane all'altezza dello svincolo di Salboro lungo la tangenziale a Padova per lo scontro tra due mezzi pesanti e due autovetture. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i feriti che sono stati presi in cura dal personale del Suem, stabilizzati e trasferiti in ospedale. Niente da fare purtroppo per una donna, deceduta sul colpo come accertato dal medico. Sul posto le forze di polizia per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro.

Operazioni di soccorso ancora in corso. (ANSA).