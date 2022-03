Art Bonus: piano valorizzazione isola Certosa tra finalisti

(ANSA) - VENEZIA, 26 MAR - Il programma di valorizzazione dell'isola della Certosa, nella laguna a nord est di Venezia, è entrato tra i 10 finalisti del concorso nazionale "Progetto Art Bonus dell'anno 2021". L'intervento, attuato dalla società Vento di Venezia, nell'ambito del partenariato pubblico-privato con il Comune, è stato finanziato anche grazie al sistema dell'Art Bonus. Rigenerazione del territorio lagunare, valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, tutela e conservazione dei beni culturali e dell'ambiente, anche attraverso la promozione dell'economia sostenibile del mare sono le linee guida del programma.

"Essere in finale di questo importante concorso nazionale - commenta Alberto Sonino, amministratore di Vento di Venezia - è motivo di grande orgoglio per tutte le persone, imprese ed istituzioni che stanno contribuendo alla rigenerazione della Certosa. Per gestire il presente e progettare al meglio il futuro dell'isola, abbiamo investito nella ricerca storico-archivistica e nelle indagini archeologiche". Il recupero del Chiostro dei Conversi, ricorda Sonino, ha reso accessibile anche il cuore spirituale dell'isola, unico manufatto superstite della demolizione ottocentesca. (ANSA).