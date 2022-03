Masi Agricola: +28,4% ricavi e utile 5,4 mln nel 2021

(ANSA) - SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VERONA), 25 MAR - Ricavi netti consolidati per 66,4 milioni di euro (+28,4% in un anno), Ebitda a 12,9 milioni (5,5 nel 2020) e Utile netto di 5,4 milioni (800 mila nel 2020) per Masi Agricola Spa di Sant'Ambrogio di Valpolicella, società quotata nell'Euronext Growth Milan e tra i leader italiani nella produzione di vini premium, che ha approvato il progetto di bilancio e il bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

L'indebitamento finanziario netto del gruppo è di 2,7 milioni di euro, in calo rispetto ai 6,4 del 2020.

Per il presidente Sandro Boscaini, il bilancio 2021 "registra il ritorno della performance numerica al pre-Covid, nonostante diversi mesi in cui l'horeca è stata assoggettata a misure restrittive e nonostante la persistente rarefazione dei viaggi internazionali, che continua a penalizzarci nel canale Duty Free, nell'hotellerie di lusso e nelle metropoli. Questi incoraggianti risultati derivano sia dalla forza del brand, che dall'utilizzo coordinato di tutti i canali distributivi e dalla segmentazione di gamma. Uno stimolo a mantenere stabili le nostre linee-guida strategiche, nell'anno della 250/a vendemmia della famiglia Boscaini al Vaio dei Masi". (ANSA).