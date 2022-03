Sicurezza: Questura Venezia inizia sperimentazione Taser

(ANSA) - VENEZIA, 22 MAR - E' iniziata per la Questura di Venezia e altre cinque sedi, e per il Comando Provinciale di Venezia e la Compagnia Carabinieri di Mestre, la sperimentazione del Taser, l'arma ad impulsi elettrici (Aie), che diventa a tutti gli effetti dotazione di specifici reparti. Nei prossimi mesi - informa la Questura lagunare - è prevista una progressiva operatività dell'arma anche nelle altre sedi distaccate della provincia. Il Taser potrà essere utilizzato tutte le volte sia necessario respingere una violenza o vincere una resistenza attiva nei confronti di rappresentanti della Sicurezza Pubblica.

Il personale della Polizia e dei Carabinieri è stato abilitato al suo impiego attraverso un corso di alta formazione specifico, in cui è stato addestrato all'uso corretto dell'arma e approfonditi i presupposti giuridici, le norme di sicurezza, gli aspetti sanitari e le modalità tecnico operative d'impiego.

Prima di esplodere i colpi gli operatori di polizia segnalano all'aggressore che stanno per impiegare l'arma, con avvisi verbali e attivando un arco voltaico all'interno della pistola, visibile e udibile in maniera molto netta, dando modo a chi è di fronte di sapere che c'è un'arma ad impulsi elettrici pronta a sparare. (ANSA).