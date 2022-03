Salone Nautico Venezia torna in anticipo, dal 28 maggio

(ANSA) - VENEZIA, 17 MAR - Ritorna il Salone Nautico a Venezia dal 28 maggio al 5 giugno all'interno dell'Arsenale l'con una serie di iniziative e novità che la renderanno ancor più centrale per il mercato della nautica da diporto. Grazie alla collaborazione con la Marina Militare di Venezia, l'edizione 2022 offrirà ai visitatori un periodo che comprende due week end, oltre al ponte festivo del 2 giugno, e che l'anno scorso ha consentito la visita in sicurezza a oltre 30 mila visitatori.

"Con l'edizione 2021 del Salone Nautico - osserva il sindaco Luigi Brugnaro - abbiamo consolidato l'obiettivo che ci eravamo posti fin dall'inizio: riportare a casa l'Arte Navale e confermare Venezia regina dei mari. Con quello stesso spirito siamo pronti a tornare ad aprire le porte dell'Arsenale" L'offerta espositiva include i grandi gruppi del settore, che hanno confermato la loro presenza: oltre ad Azimut Benetti, Beneteau e Ferretti Group, ci sarà il debutto di Sanlorenzo e Sunseeker. Tra le barche a motore , Absolute, Arcadia, Frauscher, Invictus, Pardo, Rizzardi, Sessa, tra quelle a vela Italia Yachts, Myilus, More e Pegasus. Per rispondere alle esigenze degli espositori e per ospitare le loro barche ci saranno anche nuovi pontili e la lunghezza complessiva delle barche esposte sarà superiore a due chilometri e mezzo. (ANSA).