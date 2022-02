Musica: Elisa direttrice artistica del festival Heroes 2022

(ANSA) - VENEZIA, 21 FEB - Elisa, in qualità di rappresentante della campagna delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sarà la direttrice artistica di 'Heroes Festival 2022', la terza edizione della manifestazione che si terrà dal 28 maggio al 31 maggio a Verona.

Quest'anno sarà totalmente dedicato alla divulgazione di una nuova responsabilità nella lotta al cambiamento climatico.

Elisa, insieme a Heroes Festival 2022, sarà promotrice di una serie di iniziative sviluppate sotto il patrocinio di importanti organizzazioni nazionali e internazionali che coinvolgeranno il cuore di Verona. L'intento è di animare la città con palchi, concerti, installazioni diffuse, meeting, incontri con istituzioni, esperti e ambientalisti per la promozione di un'innovazione tecnologica sostenibile e un'educazione "green".

Il progetto complessivo del Festival Heroes 2022 sarà presentato il prossimo 22 aprile, in occasione dell'Earth Day, la giornata mondiale della terra, la più grande manifestazione ambientale del pianeta.

"Il mondo ci chiede di essere green: tutti noi dobbiamo fare la scelta giusta". Con queste parole Elisa descrive quella che sarà l'anima di Heroes Festival 2022 e quindi anche lo spirito dei tre grandi concerti all'Arena di Verona previsti per il 28, 30 e 31 maggio 2022. La cantante sarà infatti protagonista di tre grandi show-evento, durante i quali inviterà sul palco amici e colleghi con i quali condivide la necessità di agire con urgenza a tutela del pianeta.

Gli artisti, insieme al pubblico, saranno immersi nello scenario dell'Arena di Verona, allestita per l'occasione a "Giardino della Musica".

Dalla città scaligera, grazie anche alla collaborazione con l'Arena e Gianmarco Mazzi, partirà la proposta di un nuovo paradigma culturale, sociale ed economico: un forte segnale all'Italia sulla responsabilità di tutti noi verso l'ambiente.

(ANSA).