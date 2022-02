Spiagge: Zaia, rispettare storia e identità concessioni

(ANSA) - VENEZIA, 16 FEB - "Il tema delle concessioni balneari deve essere rispettoso della storia e dell'identità dei nostri concessionari". Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia, a proposito del nuovo regolamento sulle concessioni balneari. "Se uno fosse arrivato ieri - ha specificato - e si fosse preso un pezzo di spiaggia capirei, ma qui ci sono operatori che si sono 'inventati' letteralmente la spiaggia.

60-70 anni fa le spiagge non erano tali. Io non sono per fare gare ovunque, e se si fanno perché l'Europa vuole dettare regole che non condivido, si devono fare con degli aggiustamenti rispetto a chi c'era e c'è", ha concluso. (ANSA).