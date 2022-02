Covid: Veneto, 2.145 nuovi casi e 9 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 14 FEB - In veneto i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 2.145, un numero che sconta il consueto 'calo' domenicale, meno del dato di lunedì scorso (2.858). Il totale dei contagi da inizio pandemia in regione è di 1.269.475.

Si contano 9 decessi, con totale a 13.569.

Scendono ancora (-730) gli attuali positivi, che sono 105.436. Nelle strutture ospedaliere si registra una diminuzione (-12) nei ricoveri in area medica, con 1.414 pazienti, mentre nelle terapie intensive (131) la situazione è invariata. (ANSA).