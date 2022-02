Carnevale: Venezia, poche maschere ma 50mila presenze

(ANSA) - VENEZIA, 12 FEB - Con il fine settimana di 'anteprima' ha preso il via il Carnevale di Venezia, intitolato 'Remember the future'. Fin dalla prima mattina la città ha visto giungere migliaia di persone - la Polizia locale ne ha stimate 50mila -dall'entroterra regionale, ma soprattutto turisti stranieri (circa 32mila) buon segnale per la ripresa economica della città. In calli e campielli sono comparsi anche i primi piccoli spettacoli, giocoleria e burattini, diffusi nel centro storico in modo tale da ridurre l'assembramento. Le maschere più elaborate e coreografiche devono ancora uscire allo scoperto, solo i bambini hanno approfittato per sfoggiare i loro costumi.

In ogni caso l'edizione 2022 del Carnevale sarà abbastanza soft, esclusi gli appuntamenti di massa, come il volo dell'Angelo dal campanile di San Marco, per evitare rischio di contagio. Il primo appuntamento di peso sarà venerdì 18 febbraio all'Arsenale, con il Carnevale sull'acqua, ovvero uno spettacolo galleggiante intitolato 'Nebula Solaris'. Per assistervi è obbligatoria la prenotazione (ANSA).