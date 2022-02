Carnevale Venezia, da 12 febbraio avvio Remember the future

(ANSA) - VENEZIA, 11 FEB - Prende ufficialmente il via il 12 febbraio "Remember the future", l'edizione 2022 del Carnevale di Venezia, con uno spettacolo di teatro dedicato ai bambini e un concerto pensato per gli appassionati di musica. È infatti il Carnevale della Cultura ad aprire la programmazione con spettacoli pensati per dar vita agli spazi culturali della città con un ricco palinsesto di iniziative anche nei teatri e nei musei di tutto il territorio.

Domani alle ore 17 è Gerardo Balestrieri ad inaugurare i festeggiamenti con un concerto dal titolo "It's Wonderful" all'Auditorium Ca' Foscari di Campo Santa Margherita.

Balestrieri, nato a Wuppertal, attualmente vive a Venezia: è cantautore apolide, polistrumentista e interprete e ha pubblicato 10 album. Per il Carnevale 2022 presenta "It's wonderful", un omaggio alla canzone d'autore internazionale e brani originali tratti dalla sua discografia. Il repertorio va dai cantautori italiani alla canzone francese, greca, americana, il tango e la tradizione napoletana per uno spettacolo ritmico e vivace. Il concerto verrà ripetuto domenica 13 febbraio alle ore 18 al Centro Culturale Candiani di Mestre.

Spazio ai più piccoli e al teatro domenica 13 febbraio alle ore 17 a Venezia con l'attrice Susi Danesin che all'Auditorium Ca' Foscari di Santa Margherita porta il suo "4Seasons, Il gioco delle quattro stagioni". Il 18 febbraio lo spettacolo si terrà invece a Mestre, al Centro Culturale Candiani, alle ore 18. Il camminare è alla base di questo evento senza parole, uno show muto e sonoro che porterà ad un ascolto attento delle Quattro Stagioni di Vivaldi, nel quale l'attrice Susi Danesin (da un'idea di Marta Dalla Via), seguendo il programma musicale originale, disegnerà una narrazione inedita permettendo allo spettatore di godere dell'esperienza, emotiva e didattica, che un'opera classica come questa può offrire. Il mimo Susi Danesin, seguendo il programma musicale originale, disegnerà una narrazione inedita permettendo a chiunque di godere dell'esperienza, emotiva e didattica, che un'opera classica a carattere descrittivo come questa può offrire. (ANSA).