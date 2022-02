Offese a Pellegrini: campionessa, mi faccio due grosse risate

(ANSA) - VENEZIA, 10 FEB - "Sull'arroganza e la mitomania non posso dire niente, perché forse lo posso sembrare, ma le persone che mi conoscono sanno che non sono così. Sull'offesa, però, avrei qualcosa da dire". Questo il commento di Federica Pellegrini, affidato a una storia di Instagram, in merito ai cartelli ingiuriosi comparsi stamani sul lungomare a lei dedicato a Jesolo. I vandali, in particolare, hanno coperto le insegne che indicano l'inizio e la fine del tratto di 'Lungomare delle Stelle' intitolato alla nuotatrice di Spinea con offese di cattivo gusto dirette alla sua persona. La polizia sta procedendo d'ufficio per risalire agli autori del gesto, visionando le telecamere di sorveglianza di zona.

Per la 'Divina' del nuoto "è una presa di posizione invidiosa e rancorosa. Mi faccio due grosse risate, ma spero che qualche telecamera li abbia ripresi, perché voglio vederli in faccia e chiedergli perché... Anche se sono donna, posso controbattere", ha concluso, ringraziando per la solidarietà.

(ANSA).