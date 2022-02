Covid: Veneto, si conferma calo contagi, 7.427 in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 10 FEB - Si conferma il calo della curva dei contagi Covid in Veneto, 7.427 i nuovi positivi in 24 ore.

Le vittime sono 27, per un totale di 13.480 decessi dall'inizio dell'epidemia. Sale a 1.250.599 il conteggio totale delle persone che hanno contratto il virus. Lo riferisce il bollettino della Regione. Flette in maniera decisa il dato degli attuali positivi, 132.132 , 11.966 meno di ieri. In forte calo il numero dei malati Covid ricoverati in ospedale: nei reparti ordinari vi sono oggi 1.635 pazienti (- 61), nelle terapie intensive 148 (-8). (ANSA).