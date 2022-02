Viabilità: Autovie V., automezzo pesante a fuoco, deviazione

(ANSA) - TRIESTE, 09 FEB - Uscita obbligatoria al casello di Redipuglia e rientro alla stessa stazione per chi percorre l'autostrada A4 ed è diretto verso Trieste, a causa di un mezzo pesante che ha preso fuoco questa mattina, poco dopo le 5,00, nel tratto autostradale in cui c'è l'uscita e l'ingresso al casello di Redipuglia.

L'incendio si è sviluppato nella motrice carica di carta, mentre non ha riguardato il rimorchio nel quale c'era il pellet.

Sono in corso le operazioni da parte dei vigili del fuoco e del personale di Autovie Venete per rimuovere il materiale dalla carreggiata. (ANSA).