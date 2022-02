Covid: Veneto, nuovo calo contagi, +7.903 in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 09 FEB - Scende nuovamente sotto i diecimila la curva dei contagi da Coronavirus in Veneto, con 7.903 casi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.243.172. Il bollettino regionale segnala 39 vittime, che portano il totale dei decessi a 13.453.

Crollano i dati sugli attuali positivi, che sono 144.098, 11.906 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Crollo anche per i ricoveri in area medica, che sono 1.696 (-49), mentre è stabile (156, +1) il dato sulle terapie intensive, (ANSA).