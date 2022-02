Covid: Veneto, scendono ancora nuovi casi (10.012), 37 morti

(ANSA) - VENEZIA, 05 FEB - Prosegue la discesa per la curva dei contagi da Coronavirus in Veneto, con 10.012 nuovi casi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.213.740. Ancora alto, però il numero di vittime, ieri 37, con il totale a 13.347.

Nettamente in discese, secondo il bollettino regionale, tutti gli indicatori sanitari: gli attuali positivi sono inbfatti 182.117, 10.058 in meno rispetto al giorno precedente; negli ospedali scende l'occupazione dei letti sia in area medica (1.703, -57) che in terapia intensiva (156, -2). (ANSA).