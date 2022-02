Carnevale Venezia: 'Remember the Future' è l'edizione 2022

(ANSA) - VENEZIA, 05 FEB - Si terrà da sabato 12 febbraio a martedì primo marzo, e avrà la Direzione Artistica di Massimo Checchetto, scenografo del Teatro La Fenice, l'edizione 2022 del Carnevale di Venezia, che avrà per titolo "Remember the Future", ispirato a una citazione di Salvador Dalì. La presentazione è avvenuta oggi.

"Camminando per Venezia, sebbene con una meta precisa - afferma Cecchetto - si è costretti a continui cambi di direzione, le calli terminano in una svolta; dietro ad una svolta una sorpresa, spesso una meraviglia, quasi sempre un futuro. Per il tema del Carnevale di Venezia di quest'anno ho pensato proprio al nostro futuro, quel futuro che questa Città piena di passato scatena in chi la vive. Proprio un luogo in perenne contraddizione, dove si fondono sogno e realtà".

Durante i week end del Carnevale andrà in scena una programmazione diffusa con spettacoli stanziali di musica, circo-teatro, burattini, acrobatica e clownerie. L'Arsenale sarà un teatro a cielo aperto per celebrare il Carnevale di Venezia 2022 con uno spettacolo sull'acqua. In Piazza San Marco è prevista una installazione scenografica (senza nessuna attività di spettacolo) finalizzata a valorizzare le persone che tradizionalmente sfilano in costume.

Vi sarà anche il tradizionale concorso delle "Marie", con la preselezione delle 12 ragazze lunedì 14 febbraio presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Dal 19 le dodici Marie parteciperanno a vari eventi. La selezione finale avverrà lunedì 28 febbraio alle sale Apollinee della Fenice, con la proclamazione della Maria del Carnevale 2022 e della Maria del Gazzettino, votata dai lettori del quotidiano. (ANSA).