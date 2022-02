Incidenti lavoro: 105 vittime in Veneto in un anno

(ANSA) - VENEZIA, 02 FEB - Nel 2021 sono complessivamente 105 i lavoratori morti in Veneto: un aumento del 22% rispetto alla fine del 2020 quando i deceduti sul lavoro nella regione erano 86. A sottolinearlo è una rilevazione di Vega Engineering, precisando che si tratta di un dato in controtendenza rispetto al resto d'Italia in cui si rileva un decremento medio della mortalità pari al 4% (da 1.270 del 2020 a 1.221 del 2021).

Crescono del 6% le denunce di infortunio totali: 3.990 in più dello scorso anno (da 65.437 a 69.427). (ANSA).