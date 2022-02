Musei: nasce il Parco Archeologico di Altino

(ANSA) - VENEZIA, 01 FEB - Museo e area archeologica degli antichi insediamenti romani nella gronda lagunare di Venezia dialogheranno all'interno di un'unica 'galleria' a cielo aperto.

Prende ufficialmente il via infatti la realizzazione del Parco Archeologico di Altino, finanziato per 1,7 milioni di euro dal Ministero della Cultura.

Il progetto, presentato stamani, unisce la parte museale con quella degli scavi, in un percorso fruibile ai visitatori, che potranno camminare tra sculture funerarie, mosaici e ricostruzioni dei luoghi che li ospitavano, ma anche immergersi in percorsi naturalistici, in ottica di turismo 'lento' e sostenibile.

Nel frattempo, continueranno gli scavi estensivi nell'area del 'Quartiere residenziale augusteo': l'obiettivo è intercettare nuove strutture da lasciare a vista per estendere la fruizione degli spazi. (ANSA).