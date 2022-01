Moda, Tessitura Monti, nuove collezioni a Milano e Parigi

(ANSA) - TREVISO, 31 GEN - Tessitura Monti presenterà le nuove collezioni per la primavera/estate 2023, assieme al marchio di alta gamma Sictess, che propone tessuti di pregio per la camiceria di lusso e che porterà alla kermesse anche 'Pronto Sictess', la linea premium quality della sua proposta di continuativi, nelle due principali vetrine internazionali per il settore tessile: Milano Unica, il primo e 2 febbraio, e a Première Vision Paris, dall'8 al 10 febbraio.

"Abbiamo scelto di lanciare le nostre nuove collezioni a Milano e Parigi per dare un segnale importante al mercato e ai nostri stakeholder", sottolinea Fabio Pettinato, Commissario Straordinario di Tessitura Monti. "La volontà dell'azienda - prosegue - è quella di investire nel proprio futuro valorizzando un know-how tutto italiano di oltre cent'anni, che affonda le sue radici nella tradizione artigianale di Tessitura Monti.

Grazie al grande sforzo profuso nel processo creativo, anche con il nuovo Pronto Sictess, oggi con i nostri brand siamo in grado di occupare con efficacia i diversi segmenti di mercato, e rispondere alla perfezione alle richieste di tutti i target di riferimento".

Denominatore comune delle nuove collezioni è il "ritorno alle origini", attraverso lavorazioni come gli ajour, i giri inglesi, seersucker e jacquard. Forte è poi l'impegno dell'azienda a implementare una produzione più sostenibile e attenta all'impatto sull'ambiente: sono stati utilizzati infatti filati biologici, come il cotone con coloranti certificati Gots-Global Organic Textile Standard, con produzione e filiera certificata interamente eco-compatibile grazie anche alla riduzione di utilizzo di acqua. La linea Pronto avrà 11 Book di differenti proposte, tra cui spiccano il tessuto Excellence 300, realizzato con Giza 45, il cotone di provenienza egiziana più lungo e sottile in commercio; il cotone Sea Island, coltivato esclusivamente nelle Indie Occidentali britanniche, raccolto a mano e lavorato tradizionalmente; o i tessuti Silk and Cashmere, con cashmere, seta, angora e alpaca. (ANSA).