Donna investita e uccisa, 27enne si presenta ai Carabinieri

(ANSA) - ROVIGO, 30 GEN - I carabinieri della Compagnia di Rovigo hanno deferito in stato di libertà per il reato di omicidio stradale un 27enne di Adria, autotrasportatore, incensurato. E' lui, secondo gli accertamenti dei militari, ad aver investito a Villadose mentre percorreva la strada regionale 443 da Rovigo verso Adria alla guida di un furgone una donna di 57 anni, Antonella Negro. Sulla zona in quel momento gravava una fitta nebbia. L'uomo sostiene che a causa dello shock per l'accaduto solo una volta giunto presso la propria abitazione ha contattato il proprio datore di lavoro e un legale che lo hanno invitato a recarsi dai Carabinieri. L'automezzo è stato sottoposto a sequestro. (ANSA).