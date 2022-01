Cciaa Padova: saldo positivo (+794) imprese nel 2021

(ANSA) - PADOVA, 27 GEN - Nella provincia di Padova il 2021 si è chiuso con un ritrovato slancio delle attività imprenditoriali che, tra gennaio e dicembre, hanno fatto registrare 5.267 nuove iscrizioni a fronte di 4.473 cessazioni con un saldo positivo di 794 unità ancora influenzato dagli effetti della congiuntura sanitaria. È quanto emerge dalle rielaborazioni dell'Ufficio Studi della Camera di Commercio di Padova su dati InfoCamere-Registro Imprese. L''analisi dello stock complessivo evidenzia non solo un recupero, ma addirittura un superamento dei dati pre-pandemia nel 2021. Nell'anno appena concluso, le 'sedi d'impresa' - tipologia che identifica la sede legale, non necessariamente quella produttiva - attive ammontavano a 87.050, ovvero 893 unità in più rispetto al 2020 (+1%) e 302 in più rispetto al 2019 (+0,3%).

Resiste, inoltre, la tendenza alla contrazione del flusso delle cancellazioni, fenomeno che suggerisce cautela nella valutazione degli scenari di medio termine dell'evoluzione della struttura imprenditoriale. Dall'analisi settoriale emerge una crescita delle sedi d'impresa che interessa maggiormente le attività professionali, scientifiche e tecniche (+ 9,5% rispetto al 2019 e +5,9% del 2020), delle agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+5,9% rispetto al 2019 e + 3,6% rispetto al 2020), delle attività finanziarie e assicurative (+6,6% rispetto al 2019 e +4,6% rispetto al 2020) siamo convinti che il trend di crescita del 2021 possa consolidarsi nell'anno in corso anche grazie alle azioni che sapremo mettere in campo al servizio degli imprenditori patavini". (ANSA).