Covid: contagi a scuola, è boom di focolai nel Veneziano

(ANSA) - VENEZIA, 21 GEN - I contagi corrono nelle scuole, con dati in crescita costante giorno su giorno. A dieci giorni dalla ripresa delle attività in aula, sorprende in particolar modo l'esplosione dei focolai rispetto ai singoli casi di positività. Nel solo territorio di competenza dell'Ulss 3 veneziana ci sono, ad oggi, 1.112 classi - di ogni ordine e grado - con casi di Covid; in 568 di queste, e quindi in numero maggiore della metà del totale, si registrano cluster con due o più casi. Rispetto ai dati della scorsa settimana, rilevati comunque solo sui primi quattro giorni di lezione, i focolai si sono più che decuplicati. (ANSA).