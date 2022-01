Giorno Memoria: Padova ricorda figura Paolo Shaul Levi

(ANSA) - VENEZIA, 20 GEN - Saranno dedicate all'avvocato Paolo Shaul Levi, e ad altri deportati, le iniziative che Padova ha progranmmato per il Giorno della Memoria, dal titolo "Biblioteca vivente", iniziativa speciale organizzata al Museo della Padova Ebraica.

Il 30 gennaio lo storico dell'arte Alessandro Pasetti Medin racconterà la vicenda dell'avvocato padovano davanti al suo ritratto, opera di Tino Rosa, esponente del Novecentismo veneto, e che fu esposto alla Biennale di Venezia nell'estate del 1938, nel pieno della propaganda che di lì a poco avrebbe portato alle leggi razziali. Ritratto rimasto in una collezione privata, quasi dimenticato, fino alla primavera del 2021. Dal suo studio è stata recuperata la storia, ricca ancora di interrogativi, di questo padovano, avvocato, intellettuale, ebreo e omosessuale, deportato e ucciso ad Auschwitz nel 1944.

Giovedì 27 gennaio in via dei Fabbri, davanti all'ultima abitazione nota di Levi, verrà depositata una pietra d'inciampo nell'ambito delle iniziative organizzate dal Comune di Padova; gli studenti del liceo classico Tito Livio leggeranno brani realizzati sulla base delle ricerche fatte per ricostruirne la figura.

Si tratterà del primo di diversi momenti di restituzione del lavoro che in questi mesi e gli studenti delle scuole superiori hanno condotto, in collaborazione con gli storici, per ricostruire la storia di Paolo Levi, partecipando a un progetto promosso dalla Fondazione per il Museo della Padova Ebraica. Il primo febbraio Levi sarà anche oggetto di una rappresentazione teatrale al Ridotto del Teatro Verdi con protagonisti gli studenti del liceo scientifico Nievo e dell'istituto Scalcerle di Padova, mentre il Liceo europeo San Benedetto di Montagnana proporrà uno spettacolo a scuola l'11 febbraio. (ANSA).