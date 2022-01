Covid: Veneto, scendono ancora (17.956) i nuovi contagi

(ANSA) - VENEZIA, 13 GEN - Sono 17.956 i nuovi casi di Covid-19 rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore, un dato ancora in calo rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia il totale dei contagi è 830.517.

L'incidenza è dell'11,71% su 153.357 tamponi. Lo ha riferito il presidente Luca Zaia.

Si contano anche 38 vittime, per un totale di 12.659. Gli attuali positivi sono 224.145, 8.950 in più rispetto a ieri.

Negli ospedali sono ricoverati 1.808 pazienti (+32), di cui 1.602 (+36) in area non critica e 206 (-4) in terapia intensiva.

