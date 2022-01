Bode Miller nuovo brand ambassador di Scarpa

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Il campione di sci statunitense Bode Miller è il nuovo testimonial di Scarpa, l'azienda italiana di calzature da montagna e per le attività outdoor. Fondata nel 1938 ad Asolo, nel trevigiano, come Società Calzaturieri Asolani Riuniti Pedemontana Anonima (da cui l'acronimo S.C.A.R.P.A.), oggi ha sedi in Germania, negli Usa e in Cina e stabilimenti in Romania e Serbia, pur mantenendo il 60% della produzione nel distretto calzaturiero veneto.

Bode Miller rappresenterà il brand di Asolo a livello mondiale, collaborando inoltre al lancio di 4-Quattro, un nuovo scarpone ibrido da sci alpino e alpinismo, ultraleggero e performante.

"Dal mio punto di vista l'evoluzione di uno sport va di pari passo con lo sviluppo dell'attrezzatura che si utilizza" sottolinea Miller. Per il Presidente di Scarpa Sandro Parisotto "essere rappresentati nel mondo dal più forte discesista di tutti i tempi è per noi un passo importante e siamo convinti che insieme si possa compiere da qui in avanti un percorso davvero significativo, a cominciare dal lancio di 4-Quattro, che segna il debutto nel mercato degli scarponi ibridi". Il nuovo prodotto sarà disponibile sul mercato dall'autunno. (ANSA).