Super pass: Venezia, nessuna criticità sui vaporetti

(ANSA) - VENEZIA, 10 GEN - La prima mattinata di Super Green pass obbligatorio in bar, ristoranti e mezzi pubblici è trascorsa senza criticità a Venezia. In particolar modo sul fronte del trasporto pubblico, già dalle prime ore del mattino gli operatori dell'azienda Actv hanno concentrato i controlli nei nodi di piazzale Roma e piazzale S. Maria Elisabetta, al Lido, per le corse dei vaporetti, e piazzale Cialdini a Mestre per i bus. Per il momento non sono state riscontrate irregolarità o situazioni delicate che richiedessero provvedimenti.

Il numero di controllori, come spiegato dall'Actv, non è stato incrementato rispetto alle scorse settimane: sono 36 in tutto, suddivisi in due turni e supportati dalle forze dell'ordine. Osservati speciali la mattina e nel tardo pomeriggio sono i capolinea, mentre nell'arco della giornata i verificatori si muovono a campione lungo le linee principali.

"Per ora i controlli rimangono consistenti come nelle scorse settimane, - spiegano dall'azienda - ma se dovessero riscontrarsi particolari necessità siamo pronti ad intervenire, integrando il personale". (ANSA).