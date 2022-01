Fisioterapista non vaccinato ma trattava pazienti, denunciato

(ANSA) - VICENZA, 10 GEN - La Guardia difFinanza di Bassano del Grappa (Vicenza) ha denunciato un fisioterapista che pur non essendo vaccinato contro il Covid esercitava abusivamente la professione all'interno di una struttura dove si eseguivano trattamente anche di "riabilitazione respiratoria".

L'uomo al termine di alcune accertamenti è risultato sospeso dall'esercizio dell'attività sanitaria vista la scelta di non vaccinarsi. I militari hanno anche provveduto al sequestro, in via preventiva, dell'ambulatorio privato che era stato ricavato all'interno di un'erboristeria. (ANSA).