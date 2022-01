Covid: Veneto, +13.973 contagi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 09 GEN - Sono in calo i nuovi contagi Covid in Veneto, +13.973 quelli registrati nelle ultime 24 ore, con un numero inferiore di tamponi, circa 100mila, rispetto alle giornate record (140-150mila test). Si contano anche 20 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dal'inizio della pandemia sale a 763.754, quello delle vittime a 12.559. Schizza in alto il numero degli attualmente positivi, in isolamento, 184.459 (+11.798).

Si aggrava la situazione degli ospedali: si contano altri 43 nuovi ricoveri di malati Covid (1.518), e 10 ingressi in più (219) nelle terapie intensive. (ANSA).