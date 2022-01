Vaccini: Zaia, domenica open day 5-11 anni

(ANSA) - VENEZIA, 07 GEN - Domenica 9 gennaio, in Veneto, ci sarà l'open day per le vaccinazioni per la fascia d'età 5-11 anni con accesso diretto in tutti i 60 centri di somministrazione della regine. Lo ha annunciato oggi, nella consueta conferenza stampa nella sede della Protezione Civile regionale, il presidente del Veneto, Luca Zaia.

"Saranno i genitori - ha precisato - a decidere se vaccinare o meno i propri figli, non spetta al presidente della Regione, tantomeno ai no vax". (ANSA).