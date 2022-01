Covid: assessore Venezia, nessuna deroga per i vaporetti

(ANSA) - VENEZIA, 07 GEN - "Non esiste la possibilità che il Comune di Venezia attui da lunedì una deroga per chi non ha il super green pass: o i cittadini si vaccinano o restano a casa": è la posizione netta dell'assessore municipale alla mobilità Renato Boraso alla richiesta che l'amministrazione comunale metta a disposizione dei vaporetti per i non vaccinati che abitano le isole della Laguna (sono 5mila i residenti totali), servite solo dai mezzi pubblici. Per i non vaccinati il rischio è di rimanere isolati, senza la possibilità di arrivare da Lido, Giudecca, Murano, Burano, Sant'Erasmo e Pellestrina neppure a Venezia, per non parlare della terraferma. (ANSA).