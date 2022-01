Sanità: Veneto alza tetto a 1.800 pazienti per medici base

(ANSA) - VENEZIA, 04 GEN - Il Veneto dà la possibilità ai medici di base di ampliare in via temporanea e volontaria da 1.500 a 1.800 i pazienti, riconoscendo un'indennità ulteriore.

Lo prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale e annunciata dal presidente Luca Zaia assieme all'assessore Manuela Lanzarin.

Ai medici che accetteranno di aumentare i pazienti verrà riconosciuta un'indennità per l'assistente amministrativo di studio fino a 2 euro per assistito, che si sommano ai 3,50 per paziente già previsti. La misura è già stata applicata in alcune aziende Ulss.

Un'altra decisione riguarda i medici di continuità assistenziale - le 'Guardie mediche' - la cui tariffa è stata parificata a quelli delle Usca, da 23 a 40 euro all'ora.

Queste misure complessivamente costerebbero 52 milioni di euro all'anno, disponibili nel Fondo sanitario regionale (ANSA).