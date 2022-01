Covid: Veneto, + 3.616 contagi e 13 morti in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 02 GEN - E' un dato affievolito, +3.616, quello dei nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore rispetto a quello evidenziato nei giorni scorsi. Lo riferisce il bollettino della Regione. I totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia è di 663.309, le vittime salgono a 12.408 (+13). I soggetti attualmente positivi crescono a 108.799. Sempre pesante la situazione degli ospedali. I malati Covid ricoverati sono complessivamente 1.264. 1.120 si trovano in area medica e 202 in terapia intensiva. (ANSA).