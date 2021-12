Vino: Vigna 800 punta sul biologico per superare la pandemia

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Vino biologico, ricetta vincente per superare la pandemia anche per le piccole cantine. Gianfranco Elampini, titolare dell'azienda agricola Vigna '800 nel cuore della veronese Valpolicella classica, ha improntato la produzione vitivinicola «esclusivamente sui vini biologici» sottolinea l'imprenditore agricolo. «Abbiamo registrato una crescita anche negli acquisti online dei nostri vini Amarone, Recioto, Valpolicella Superiore, Ripasso e Valpolicella Classico, distribuiti per equamente tra mercato nazionale, Unione Europa ed extra con quello danese in ascesa». Grande soddisfazione per Vigna '800 lo scorso novembre. «All'hotel Sacher di Vienna, una enoteca della capitale austriaca, ha consegnato i nostri vini degustati dagli ospiti di un concerto lirico» racconta Elampini. Estero ma anche mercato nazionale.

«Stiamo acquisendo nuovi acquirenti in alcune regioni centrali» continua il vignaiolo che spezza una lancia a favore del mondo della ristorazione. «Si tratta di una realtà che ha sofferto ed ancora oggi trova difficoltà ma è e resta essenziale per il mondo vitivinicolo. Sono convinto che, insieme, ne usciremo».

