Biennale: Lesley Lokko nuova direttrice settore Architettura

(ANSA) - VENEZIA, 14 DIC - Lesley Lokko è la nuova direttrice del Settore Architettura della Biennale di Venezia. A nominarla oggi il cda, su proposta del presidente Roberto Cicutto. Lokko avrà l'incarico di curare la 18/a Mostra Internazionale di Architettura, che si terrà da sabato 20 maggio a domenica 26 novembre 2023, con pre-apertura il 18 e 19 maggio.

Lokko (Ghana/Scozia) è architetta, docente di architettura e scrittrice. Nel 2020 ha fondato ad Accra (Ghana) l'African Futures Institute, scuola di specializzazione in architettura e piattaforma di eventi pubblici, che tuttora dirige. Nel 2015 aveva fondato la Graduate School of Architecture all'University of Johannesburg. Ha insegnato nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Europa, in Australia e in Africa.

Nel 2019 è stata nominata Preside della Bernard and Anne Spitzer School of Architecture, City College of New York, da cui si è dimessa nel 2020 per dedicarsi all'African Futures Institute. Negli ultimi trent'anni il suo lavoro ha guardato alla relazione tra 'razza', cultura e spazio. (ANSA).