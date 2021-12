Giustizia riparativa,conferenza ministri Consiglio Europa

(ANSA) - VENEZIA, 13 DIC - Fare avanzare il dibattito sulla giustizia riparativa in materia penale all'interno del Consiglio d'Europa, sulla base dell'analisi di dati provenienti da fonti europee e internazionali e tenendo conto delle migliori esperienze pratiche realizzate negli Stati membri. E' l'obiettivo della Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa che si apre oggi a Venezia, che pone l'accento sul principio della riparazione del danno cagionato dal comportamento criminale.

L'evento, che proseguirà domani, è organizzato dalla Presidenza italiana del Comitato dei Ministri. Alla seduta inaugurale interverranno la ministra della Giustizia Marta Cartabia, la Segretaria generale del Consiglio d'Europa Marija Pejčinović Burić, il Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa Rik Daems e il Presidente della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d'Europa Gianni Buquicchio.

La Presidenza italiana intende presentare una "Dichiarazione di Venezia sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale" mirante a promuoverne la pratica e una maggiore applicazione negli Stati membri del Consiglio d'Europa, al fine di garantire un'estesa attuazione della Raccomandazione del Comitato dei Ministri sulla giustizia riparativa in materia penale. (ANSA).