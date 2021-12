Sequestro 5 ton. botti e 1 mln luminarie di Natale a Padova

(ANSA) - PADOVA, 09 DIC - La guardia di Finanza di Padova ed Este ha sequestrato 458.000 articoli pirotecnici irregolarmente detenuti, contenenti polvere pirica per oltre 5 quintali e mezzo, e quasi 1,3 milioni di luminarie natalizie non a norma.

Il valore stimato della merce ammonta all'incirca a 400 mila euro. I sequestri sono avvenuti in sei esercizi commerciali inseriti nel Centro Ingrosso Cina a Padova, in prossimità della stazione ferroviaria e nei comuni euganei di Due Carrare, Camposampiero e Casale di Scodosia. Il primo intervento è stato fatto in un giorno festivo durante il quale i finanzieri hanno visto scaricare un'ingente partita di fuochi d'artificio da un Tir nei pressi di un grossista del Centro Ingrosso Cina. Da questo controllo è stata ricostruita la filiera di approvvigionamento e accertata, in tutti i casi, un'incauta gestione dello stoccaggio del rilevante quantitativo di botti, riscontrando l' assenza di precauzioni. In particolare, le confezioni della merce erano state occultate dietro ad altri prodotti infiammabili, senza la presenza di manichette ed estintori. I quattro rappresentanti legali delle imprese coinvolte sono stati denunciati per commercio illegale di materiale esplodente, nonché di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.

Infine i finanzieri hanno scoperto due due attività economiche, operanti nel settore del commercio di materiale elettrico, che distribuivano luminarie natalizie in violazione della normativa europea e nazionale che disciplina il commercio dei prodotti elettrici a bassa tensione. Tutta la merce è stata sequestrata. (ANSA).