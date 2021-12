Banca Ifis: con Bei 100 milioni per transizione sostenibile pmi

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Banca Ifis rafforza la partnership con la Banca Europea per gli Investimenti (Bei) per consentire alle Piccole e Medie Imprese italiane di accedere a finanziamenti green tesi a ridurre il proprio impatto ambientale. Grazie al finanziamento Bei, tramite due accordi separati da 50 milioni di euro ciascuno, Banca Ifis metterà a disposizione delle Pmi cento milioni di euro da investire in nuovi progetti per la transizione sostenibile.

L'accordo, destinato a finanziare progetti con un impatto positivo in termini ecologici e di sostenibilità ambientale, è il terzo finalizzato dalla Banca con Bei nel corso dell'ultimo triennio. Il nuovo plafond, sommando i tre finanziamenti fatti nell'ultimo triennio, porterà la complessiva erogazione a duecento milioni di euro, rafforzando ulteriormente, anche in termini prospettici, questo canale di approvvigionamento per Banca Ifis.

"L'innovazione e la sostenibilità ambientale sono priorità sempre più urgenti e anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mette in primo piano le tematiche green", afferma Frederik Geertman, Amministratore Delegato di Banca Ifis.

"Questo accordo rispecchia la solida relazione fra la Bei e Banca Ifis e l'obiettivo comune di finanziare progetti e imprese che contribuiscano alla lotta contro i cambiamenti climatici e allo sviluppo di progetti sostenibili. La ripresa economica deve essere verde e, operazioni come queste, volte a sostenere i progetti green di piccole e medie imprese, ricoprono un ruolo fondamentale per il raggiungimento della neutralità", sostiene Gelsomina Vigliotti, Vice Presidente della Bei. (ANSA).