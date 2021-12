Pnrr: studio Cgia, sindaci dovranno gestire 40 mld euro

(ANSA) - VENEZIA, 08 DIC - Ammonta a 40 miliardi di euro la 'fetta' delle risorse destinate dal Pnrr agli enti territoriali (in totale 66,4 mld), che sarà gestita dai sindaci dei comuni italiani. Lo afferma uno studio della Cgia di Mestre. Il totale di 66,4 miliardi per gli enti locali corrisponde a quasi il 35% dei 191,5 miliardi messi a disposizione dall'Unione Europea all'Italia. L'elaborazione è stata realizzata dall'Ufficio studi della Cgia su incarico di Asmel, l'Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti locali, che rappresenta 3.726 Comun, il 47% del totale. Sono molteplici e rilevanti i progetti che vedranno i Sindaci direttamente coinvolti come soggetti attuatori/beneficiari, in cui assumeranno direttamente la responsabilità della loro realizzazione. Il Pnrr, ricorda la Cgia, si compone di 6 missioni e, ad eccezione della Missione 6, dedicata alla salute, e della Missione 3, relativa alle Infrastrutture per una mobilità sostenibile, gli enti territoriali saranno chiamati a intervenire in tutti gli altri 4 ambiti. In particolare, ai Comuni e alle Città metropolitane sono potenzialmente destinati quasi 40 miliardi di euro. Si tratta di risorse destinate in senso lato e per larga maggioranza ai Comuni e Città Metropolitane. (ANSA).