Labomar: premiata in Canada da Camera di Commercio Italiana

(ANSA) - TREVISO, 03 DIC - L'azienda nutraceutica Labomar SpA di Istrana (Treviso), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha ricevuto il "Premio Venezia 2021" assegnato dalla Camera di Commercio Italiana in Canada.

Il riconoscimento, giunto alla 16/a edizione e conferito a Montréal, premia annualmente cinque tra organizzazioni, istituzioni, singoli imprenditori, professionisti e ricercatori che si sono distinti per aver rafforzato i legami d'affari e di partnership tra Canada e Italia. A Labomar, in particolare, è stato assegnato il premio per la categoria "Investimenti in Canada", valorizzando il percorso della società trevigiana a Montréal e nel Nord America.

La realtà di Istrana è presente oltreoceano dal novembre 2019, quando ha acquisito il 100% di Enterprises ImportFab Inc., società con sede a Montréal, che opera da 30 anni nel mercato farmaceutico, cosmetico e nutraceutico nordamericano realizzando prodotti liquidi, semi-liquidi e in crema in conto terzi.

(ANSA).